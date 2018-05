FC Barcelona ning Hispaania jalgpallikoondise legend Andres Iniesta jättis eile oma kasvatajaklubiga hüvasti, kui mängis oma viimase mängu Barcelona särgis.

Vanameister viibis 1:0 võidumängus Real Sociedadi vastu väljakul 80. minutit enne kui ta ovatsioonide saatel välja vahetati.

Iniesta vahetus:



2002. aastal Kataloonia tippklubi esindusmeeskonda murdnud Iniesta võitis seal veedetud aja jooksul neli Meistrite liiga karikat ning üheksa Hispaania meistritiitlit.

"Täna on minu jaoks raske päev. Olen siin klubis veetnud 22 imelist aastat," sõnas Iniesta pärast mängu. "On olnud suur au ja rõõm kaitsta selle klubi värve, mis on minule maailmas kõige kallim."



"Soovin tänada kõiki meeskonnakaaslaseid. Jään teid igatsema. Ja loomulikult suur kummardus teile, fännid. Kogu teie armastuse ja toetuse eest. Kõikide nende tunnete eest, mis te minust olete tekitanud alates sellest hetkest, kui väikese poisina klubiga liitusin. Nüüd lahkun mehena. Jäätes igaveti mu südamesse," jätkas ta.