Kohalik e-spordimaastik on astumas üüratut sammu. Areenile siseneb nimelt esimene suurejooneline e-spordiliiga Gamerly E-sports League, mis alustab ülekannetega juba eeloleval teisipäeval, 22. mail. Liiga esimeseks proovikiviks saab maailmas ülipopulaarne tulistamismäng „Counter-Strike: Global Offensive“.

Korraldajate sõnul on eesmärkideks nii e-sport laiematesse massidesse tuua kui ka anda kohalikele tulevikulootustele parimad võimalused arenemiseks. Iganädalane liiga oleks suurepärane võimalus praegu amatöörtasemel mängivatele noortele, et astuda see vajalik järgmine samm ning vähendada vahet professionaalsete e-sportlastega.

Liigat kantakse üle kaks korda nädalas. Teisipäevale asub võistlustulle 32 meeskonda, kes selgitavad omavahel välja need tiimid, kes laupäeval veerandfinaalides kokku saavad. Kui teisipäevadel keskendutakse pigem vaid mängulisele poolele, siis laupäeval lahatakse vabamas vormis nii finaalmänge kui ka eelnevaid nädala sündmuseid juba stuudios, mida väisavad potentsiaalselt ka mõned tuntumad Eesti näod ja nimed.