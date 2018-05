Jalgrattur Mihkel Räim (Israel Cycling Academy) saavutas Jaapani velotuuri teisel etapil (105 km) kuuenda koha. Alljärgnevalt võitjaga sama aja saanud mehe enda kokkuvõte tänasest etapist.

"Väga huvitav sõit ning rada. Kõigest 105km, aga 1800 tõusumeetrit ning meenutas ehk natuke Otepääl peetud EM-i, kuid kindlasti oli rada iseloomult raskem, kitsam ning tehnilisem, aga mingi aimduse saate. Oli ka üks väga rõve laskumine, mis mulle üldse ei meeldinud/sobinud," kirjutas Räim oma Facebooki lehel.



"Alguses lasti kohe mõned kohalikud mehed koos mõne kaaslasega minema ja vahe kasvas üsna suureks. Me üritasime tiimiga tagaplaanile hoida ja mitte aktiivsust ülesse näidata ning pigem vaadata, mida teised suuremad tiimid, nagu Bahrein Merida ja Nippo, teevad. Nemad hakkasidki sõitu raskemaks tegema ning viimased kolm ringi (17 km ring) oli tempo korralik ning grupp jäi väiksemaks. Saime jooksikud viimane ring kätte, tõusu alustasin healt positsioonilt ja tõusunuki lõpuks oli ees vahest 40-50 meest. Siis olevat kukkumine olnud, mis omakorda poolitas veel punti.



3 km enne lõppu rünnati ja käskisin Benil neile taha hüpata ning minema nad said ja tundus, et jäävadki ette. Siis aga tõmbasid britid asja kokku, kuid samal ajal eest grupist ründas üks tõusva päikese maa poiss ning ette ta napilt jäigi.



Kuna mul lõpus enam abilisi polnud, pidin üksi hakkama saama ning ei taastunud viimasest pingutusest korralikult ära. Minu spurt oli nigel ja pidin leppima 6. kohaga. Ehk lähipäevadel õnnestub parem resultaat kirja saada. Homme enam-vähem analoogne etapp."

Tuuri üldseis: