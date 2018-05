Eesti korvpalliliidu juhatus võttis vastu otsuse alustada läbirääkimisi lätlastega võimaliku ühisliiga loomise osas.

Pärast klubidega rääkimist võttis Eesti korvpalliliidu juhatus tänasel erakorralisel koosolekul vastu otsuse alustada läbirääkimisi Läti alaliiduga, et selgitada välja Eesti-Läti ühisliiga loomise võimalused.

„Teame, et sarnase protseduuri on läbinud ka meie kolleegid Lätis, kes on juhatuse tasandil otsuse vastu võtnud," lausus alaliidu peasekretär Keio Kuhi pressiteate vahendusel.