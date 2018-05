Kuigi Tšehhi mootorrattur Jakub Kornfeil (Redox PrüstelGP) sai eile Le Mansi ringrajal toimunud Moto3 etapil kuuenda koha, on ta tänaseks mitu korda tuntum.

Asja eest, sest tšehh suutis sõidu lõppfaasis ennenägematul kombel kukkumisest pääseda (vt videot allpool). Nimelt sõitis ta üle kukkunud Enea Bastianini tsikli, paiskus kogu rattaga õhku, kuid maandus kahel rattal kruusale, kihutas stiilselt edasi ja sai lõppeks soliidse kuuenda koha.

“Nägin vaid, et ratas on minu ees külili nii, et saan teha perfektse hüppe," kommenteeris Kornfeil hiljem sarja kodulehele. "Mõtlesin, et hea küll, see on nagu motokrossi treening. Andsin õhus gaasi ja proovisin lihtsalt tsiklil püsida. Maandumine oli väga pehme.

Probleem oli see, et turvapadi tuli õhus lahti ja tekitas pisut ebamugavust. Mul ole aimugi, kuidas ma olukorra päästsin. Mu peas oli vaid üks mõte: "Hoia gaasi!", sest motokrossis peab maandumisel alati gaas peal olema. Ja seda ma ka tegin."

Tšehh lisas, et ei pääsenud ärevast momendist siiski valutult: "Mu peenis valutas viimasel ringil kõvasti."