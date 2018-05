Sihtasutus Noored Olümpiale valis 17. mail välja uued stipendiaadid, kelleks osutusid vehkleja Katrina Lehis ja kiiruisutaja Marten Liiv.



Mõlemad sportlased saavad vastavalt järgmise suve- ja taliolümpiani igal hooajal 10 000 eurose stipendiumi, millest kolmandik suunatakse vaimse treeningu, meeskonnajuhtimise ja toetajate leidmise suunalistesse koolitustesse. Välja antud stipendiumite perioodiks suve- ja talisportlaste puhul on vastavalt kaks ja pool ning neli aastat.

Stipendiumikomisjon otsustas määrata eristipendiumi vibulaskja Reena Pärnatile, kellel kaetakse kuni 5 000 euro väärtuses spordipsühholoogia ja vaimse treeningu teenuseid kuni Tokyo 2020 olümpiamängudeni.

Tänavusele Noored Olümpiale stipendiumikonkursile kandideeris 28 sportlast 14 erinevalt olümpiamängude individuaalalalt. Lõppvaliku tegi kuue intervjuu-vooru pääsenud noorsportlase seast komisjon alles pärast pikka arutelu, sest häid kandidaate oli palju ning konkurents väga tihe. „Võimaluse korral oleksime tahtnud toetada kõiki lõppvooru jõudnud sportlaseid, kuna nad olid eranditult väga sisukad ja tugevad sportlased,“ märkis sihtasutuse üks asutajatest Valdur Jaht.



Kiiruisutaja Marten Liiv on teinud viimase kahe aastaga tippsportlasena suure sammu edasi ja esindanud Eestit edukalt PyeongChangi 2018 olümpiamängudel. „Arvestades Marteni vanust, noormees on 21aastane, näeme temas potentsiaali tõusta kiiruisutamise absoluutsesse tippu. Lisaks on Marten algavaks olümpiatsükliks leidnud endale hea treeneri ja korraliku rahvusvahelise treeninggrupi Poola koondise juures, mis annab talle võimalused edasiseks arenguks,“ kommenteeris Jaht valikut. Marten Liiv oli Noored Olümpiale stipendiaat ka kahel eelneval hooajal.

Marten Liiv (Reuters/Scanpix)

„Katrina Lehisel on väga head füüsilised ja vaimsed eelduseid epeevehklemise absoluutsesse tippu jõudmiseks. Tegemist on andeka, pika ja vasakukäelise vehklejaga, kes on paljudele väga ebamugav vastane. Usume, et kui saame aidata Katrinale tagada mitmekülgse ettevalmistuse, siis suudab ta pakkuda meile kõigile juba õige pea väga kaasakiskuvaid emotsioone vehklemisrajalt,“ selgitas Jaht.



Stipendiumikomisjoni kuulusid olümpiavõitja Gerd Kanter, treener Tõnis Sildaru, ettevõtja Tiit Rahkema, spordimänedžer Kadri Kallas, spordipsühholoog Snežana Stoljarova, Persoonibrändi Agentuuri asutaja Liisi Toom ja sihtasutuse esindajana Valdur Jaht.



Tänavu anti stipendium välja kolmandat korda, eelmisel aastal pälvisid toetuse Joosep Karlson (aerutamine), Anna Maria Orel (vasaraheide), Mattias Kuusik (judo) ja Kristjan Ilves (kahevõistlus). Järgmine stipendiumikonkurss toimub aasta pärast.



Sihtasutus Noored Olümpiale on ettevõtjate Paavo Pauklini ja Valdur Jahti asutatud noorte tippspordi tugisüsteem, mille eesmärgiks on aidata Eesti sporditalentidel oma unistustele lähemale jõuda ja võimaldada neil kasvada rahvuslikeks eeskujudeks nii spordis kui selle väliselt.