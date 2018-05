Liverpooli peatreener Jürgen Klopp usub, et tema hoolealuste kirg, suhutmine ja töövõime aitavad neid laupäeval Meistrite liiga finaalis Madridi Reali vastu võidule. Kui Real jahib Kiievis kolmandat järjestikust trofeed, siis Liverpool mängis viimati Meistrite liiga finaalis aastal 2007. "Real on kogenum," nentis Klopp tänasel pressikonverentsil, kuid lisas, "kogemus on elus oluline, kuid see pole ainuke tähtis asi." "Kogemuste puudumist saab korvata kire, suhtumise ja töövõimega. Seepärast armastangi jalgpalli."

Sakslane lisas, et tema meeskond peab mängima sama julgelt nagu veerandfinaalis Manchester City või poolfinaalis AS Roma vastu. "Nende vastu polnud lihtne julge olla, kuid kutid said sellega hakkama."

Teateid laatsaretist: Kaitsjad Joe Gomez ja Joel Matip ning poolkaitsja Alex Oxlade-Chamberlain jäävad kindlasti finaalist eemale, kuid poolkaitsja Emre Can võib terveneda. Kaks kuud seljavigastusega audis olnud Can treenis täna koos meeskonnaga Anfieldil, kuid Klopp ei tõtanud rõõmustama. "Ütlen nii, et kümne päeva eest ma ei arvanud, et ta on võimeline tegema seda, mida ta täna tegi. Mulje on positiivne, aga peame ootama. Uks on lahti, ta soovib kogu hingest finaalist osa saada, aga näis."