ARD ajakirjanik on enda sõnul näinud ka dokumenti, mis seda juttu kinnitab.

Rodtšenkov, kes sai kuulsaks Sotši olümpiamängude väidetava dopinguskeemi paljastamisega, lausus Saksa telekanali ARD dokumentaalfilmis "Russia's football friends" (eesti keeli "Venemaa jalgpalli sõbrad"), et tema laboris mätsiti 2014. aastal kinni Venemaa jalgpalluritelt võetud positiivseid proove.

Endise Moskva laboratooriumi direktori Grigori Rodtšenkovi dopingusüüdistustel ei näi otsa ega äärt. Nüüd on tule all jalgpallurid.

Rodtšenkovi väitel andis talle säärase käskluse toonane spordiminister Vitali Mutko, kes on alates 2015. aastast Venemaa jalgpalliliidu president.

"Sain Mutkolt käsu, et me ei vaja jalgpallis positiivseid proove," lausus Rodtšenkov, kes elab juba mitmendat aastat USAs kaitse all.

Ta jätkas Mutko korralduse tsiteerimist: "Ära puutu jalgpalli, selge?"

"Ta oli mu boss, seega täitsin käsku."

Mutko ei kommenteerinud ARD-le teemat.