Ultratriatleet Rait Ratasepp valmistub tänavu 20kordseks ultratriatloniks, mis toimub septembris Fuerteventura saarel. Äsja naasis ta Lanzarotelt 16päevasest treeninglaagrist, kus läbis omal jõul kokku 2326 kilomeetrit.

"Käsi südamel võin öelda, et kogu treeninglaagri vältel ei olnud mul mingeid füüsilisi probleeme," kirjutab Ratasepp oma blogis. "Keha toimis justkui õlitatud masinavärk. Pärast sellist laagrit tean, et septembris Fuerteventural ees ootav 20-kordne ultratriatlon on tehtav.

Kindlasti ei saa see olema jalutuskäik pargis, kuid see ei peagi olema lihtne, sest vastasel juhul ma seda ette ei võtaks. Üks on kindel, mitte keegi varem ei ole nii rasketes tingimustes 20-kordse ultratriatloni läbimist ette võtnud. Mul on au olla esimene."