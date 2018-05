BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond on finaalseeria kolmes mängus visanud vastavalt 98, 103 ja 102 punkti ning Tartu Ülikooli liider Vytenis Cižauskas raputas kolme kaotuse peale arusaamatuses pead: ei tea, milles asi, raske öelda.

"Neil on hea meeskond, viskavad igas mängus 100 punkti. Meie kaitse on kehv," tõdes Cižauskas. "Ükskõik, mida proovime, on neil vastused olemas. Nad tabavad hea protsendiga ja tegutsevad meeskondlikult, iga mängija skoorib. Niimoodi on vastumängu raske leida."

Ka Tartu peatreener Priit Vene nentis, et vastased hoiavad head mängutempot ja viskavad sisse. "Alguses pandi kolm-neli viset kohe ära ja saadi kindlus kätte. Meie eksimused karistatakse kohe ära.

Kui meie kodune liiga tugevamaks ei muutu, siis jääbki nii olema. Kogemused, mida nad on VTB liigas korjanud, löövad välja. Nad mängivad sama mängu, millega seal üritavad ellu jääda. Nad viskavad ka seal mängus 90 punkti, ainult et vastane viskab sageli rohkem. Meil on selleni veel pikk tee minna," rääkis Vene.

Ehkki Vene sai esimest korda finaalseerias kasutada Carl Engströmi, pole rootslasest koljat päris terveks saanud. "Vähemalt andis ta teistele mõne minuti puhkust," märkis juhendaja.