Eesti korvpallimeistrivõistluste BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli vaheline finaalseeria ähvardab pärast nelja-aastast vahet taas "kuivalt" lõppeda. Kalev oli Tartus peetud kolmandas mängus selgelt üle ja võitis 102:82.

Kalevlaste mängujuht Sten Sokk ütles, et Tartu pole suutnud Kalevi mängurütmi lõhkuda. "Oleme üritanud viis-kuus kuud samasugust mängu mängida. Harjutame kogu aeg kiireid lahendusi ja kiirelt kaitsest rünnakusse lülitumist. Kui üritasime aega surnuks lüüa, jooksime kokku," selgitas ta.

"Mängime Ühisliigas päevast päeva tugevate vastastega. See aitab meil ühtlast taset hoida. Tartu on sel hooajal üritanud noori mängijaid ka rotatsiooni tuua. Järgmise paari aasta jooksul võib see neile suurt tulu tuua, praegu nad lihtsalt karastuvad finaalseerias," lisas Sokk.