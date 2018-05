BC Kalev/Cramo juhib korvpalli meistriliiga finaalseerias Tartu Ülikooli vastu 3:0 ja näib, et vastase selgroog on murtud. Kalevi peatreener Donaldas Kairys aga manitseb ettevaatusele ja rõhutab, et raskeim osa seisab veel ees.

"Mängu algusega jäin rahule," rääkis Kairys tulemusega 49:32 lõppenud esimesest poolajast. "Meie eesmärk oli mitte lasta Tartul hoogu üles saada ja selle ülesande täitsime. Teisel poolajal hakkas Tartu aga jälle oma mängu mängima, sai palju korve," laiutas ta käsi.

Kairyse sõnul on tema hoolealused võimelised vastast madala skoori peal hoidma - kui seda tahetakse ja piisavalt pingutatakse. "Kui vahe kärises suureks, siis paraku lõdvenesime ja vastane tuli lähemale. Peame selle vea parandama," lausus leedulasest loots rangelt.

Kas Kairys näeb, kust Tartul oleks veel juurde panna? "Nad mängivad järgmises mängus lihtsalt paremini. Viimast võitu on alati kõige raskem saada," vastas ta.