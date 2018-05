"Kindlasti ei tule Kalevi 100 punkti sellest, et lastakse lihtsalt visata. Kalevi omad panevad ka raskeid viskeid sisse ja pall liigub hästi. Ei saa neid kinni, tee, mis tahad. Kalev on nii hästi komplekteeritud, et kellegi pealt ei saa väga abi ka anda. Tartu treeneri rollis ei tahaks olla, sest mina ei oskaks midagi muuta," tunnistas Kurbas.

Mis tasemel oleks Slovakkias kullale tulnud Levice Eestis? "Võib-olla oleks me finaali jõudnud, võib-olla mitte. Kui võrrelda, siis olime Tartuga üsna sarnase klassiga võistkond. Kalev/Cramo on juba selgelt tugevam. Minu jaoks oli Slovakkia kuld üks kõvemaid võite, sest me polnud selged favoriidid. Kui niimoodi võita, siis on emotsioonid kõrgel," vastas ta.

Eriti hea meel oli Kurbasel ka medali kättesaamise üle. Miks nii? "Autasustamine oli väga kaootiline. Hakati suvalisest otsast medaleid jagama ja ma oleks peaaegu ilma jäänud. Ilmselt oleks selle hiljem ikka kätte saanud, aga imelik oli küll," meenutas ta.