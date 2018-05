Korvpalli Euroliiga sai endale omaselt ülipõneva lahenduse. Vastu ootusi krooniti võitjaks põhiturniiri viies meeskond Madridi Real, kes alistas finaalis tiitlikaitsja Fenerbahce. Kes hispaanlased tippu vedas? 19aastane sloveen! Luka Doncici nimi pole enam ühelegi korvpallisõbrale võõras. Suvisel EMil aitas ta 18aastasena Sloveenia rahvuskoondise esimese suurturniiri tiitlini. Paljud lootsid, kuid ei uskunud, et noormehe klubihooaeg kujuneb sama edukaks. Tagantjärgi võib öelda, et see osutus veelgi vägevamaks! Doncic mängis tänavu Reali särgis kaasa 33 kohtumist, viskas keskmiselt 16 punkti, hankis 4,8 laupalli ja jagas 4,3 resultatiivset söötu. Tema kasulikkuse tegur oli 21,5, millest enamat ei suutnud kõrgetasemelises Euroliigas mitte keegi. Sloveen valiti hooaja parimaks mängijaks ning kirsina tordil ka finaalide MVP-ks.

„Kõik küsivad mult, kuidas end tunnen? Mul pole sõnu, see on imeline!“ säras Doncic vahetult pärast finaalmatši. „Mul on suurepärased meeskonnakaaslased ja hiilgav treener. Sellise satsiga on üsna lihtne võita. Tänavune hooaeg oli unistuste täitumine. Kui kolm aastat tagasi noortetiimiga meistriks tulin, olin põhimeeskonna peale kade.“

Hämmastav, kuid veebruaris 19aastaseks saanud Doncici auhinnakapis on juba olemas sisuliselt kõik, millest Euroopa korvpallur unistada võib. Lisaks eelnimetatud autasudele kuulus ta ka EMi sümboolsesse viisikusse. Tõsi, EMi MVP tiitlist jäi noor talent ilma, selle napsas tema eest koondisekaaslane Goran Dragic. Mis on Doncic edu saladus? „Iga kord, kui astun väljakule, tahan, et mul oleks lõbus. Kui ma ei suuda väljakul lustida, siis mul mängud tavaliselt ei õnnestus,“ avaldas ta äärmiselt vahva valemi. „Platsil olemist tuleb nautida!“ Milliseid tippe võiks Doncic järgmisena vallutada? Enne Euroliiga finaalmänge polnud ta veel kindel, kas jätkab Euroopas või proovib õnne NBAs. „Kaalun endiselt oma võimalusi ning teen otsuse hooaja järel,“ rääkis mängujuht poolfinaalmatši Moskva CSKA-ga eel. Lõppenud nädalavahetus mängis Doncicile ilmselt vastuse kätte. Euroopas pole klubitasandil enam kõrgemale võimalik pürgida. Õhku jääb vaid küsimus: milline NBA meeskond ta enda ridadesse värbab? Kõige reaalsemad paistavad Phoenix Suns ning Sacramento Kings, kellel kasutada vastavalt draft´i esimene ja teine valik. Arizona meeskonna poolt räägib tõik, et tulevast hooajast juhendab meeskonda, esimese eurooplasest peatreenerina NBAs, Igor Kokoškov, kes vedas Sloveenia koondise Doncici abiga Euroopa meistriks. Samas hinnatakse USAs veidi kõrgemalt Deandre Aytonit, kes veetis keskkooliajal kaks aastat just Phoenixis. Ülikoolis piirdub ta ühe hooajaga, tänavu kogus ta Arizona särgis keskmiselt 20,1 punkti ja 11,6 lauapalli. Kui Sunsi liisk langeb temale, jääkski Doncic ilmselt Sacramento saagiks. Viimastel päevadel on räägitud ka sellest, et ehk jääb Doncic sootuks esikolmiku valikust välja. Nimelt olla Sacramento ja kolmandana valiku tegev Atlanta Hawks huvitatud korvialustest mängijatest. Kuigi tõenäoliseks sloveeni valimist pärast kolmandat ringi siiski pidada ei saa.