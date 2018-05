„Võitlesime kogu turniiri jooksul kõvasti. Kui vaadata suurt pilti, on hõbe Šveitsi hoki jaoks väga suur asi. Aga praegu oleme pettunud, sest meil olid head võimalused, et mäng enda kasuks pöörata,“ vahendas ESPN Šveitsi kaitsja Mirco Mülleri sõnu.

Hoolimata sellest, et ajaloo jooksul on Šveits kaotanud rohkem kohtumisi kui võitnud (519 võitu, 619 kaotust, 125 viiki), pole poodiumile tõusmine nende jaoks võõras. Teine koht saadi ka 2013. aasta MMil, finaalis alistuti toonagi Rootsile. Varasemad medalid jäid enam kui poole sajandi taha.

Peale suure kuuiku (Venemaa/Nõukogude Liit, Tšehhoslovakkia/Tšehhi, Kanada, USA, Rootsi, Soome) on viimase 65 aasta jooksul lisaks Šveitsile MMil kolme sekka tulnud vaid Slovakkia (üks kuld aastal 2002, kaks hõbedat, üks pronks). Rootsi tähistab aga teist järjestikust ja kokku 11. MM-tiitlit.

„Eriti hea tunne on võita just bullitiseeria järel. Milline uskumatu viis hooaega lõpetada!“ hõiskas ründaja Lias Andersson. Rootslaste edu nurgakiviks peetakse peatreener Rikard Grönbergi, kes on suutnud võrreldes varasemaga koondise juurde kaasata rohkem NHLis leiba teenivaid mängijaid.

MMi kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti USA kapten Patrick Kane, kes kogus ühtlasi MMi parimana 20 resultatiivsuspunkti. USA alistas pronksimatšis 4:1 Kanada.

Samal ajal kui MMi kulda jaotati, sai NHLis hämmastava saavutusega hakkama esimest hooaega maailma tugevaimas liigas mägiv Las Vegas Golden Knights. USA patupealinna meeskond alistas läänekonverentsi viiendas kohtumises Winnipeg Jetsi ja soomlaste ebajumala Patrik Laine 2:1 ning võitis seeria mängudega 4:1.

USA suurtes pallimänguliigades on alates 1960. aastast klubi esimesel hooajal finaali jõudnud vaid St. Louis Blues, kes heitles Stanley karikale 1968. aastal, aga jäi 0:4 alla Montreal Canadiensile.