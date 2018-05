BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond haaras koduste meistrivõistluste finaalseerias 3:0 edu ehk on tiitlist võidu kaugusel. Õhtuleht viskas pilgu statistikasse, et teada saada, kes on senise seeria suurimad korvikütid.

Kolme kohtumise koondskoor on Kalevi poolt vaadatuna 303:262, kuid enim punkte on visanud hoopis Tartu leedulasest tagamees Vytenis Cizauskas. Tema arvele on kolme matšiga kogunenud 75 punkti, mis on ülekaalukalt finaalseeria parim näitaja (28,6% Tartu kõikidest punktidest).

Seejuures on ka viskeid hea protsendiga tabanud: kahesed 18/22, kolmesed 10/16 ja vabavisked 9/11.