Korvpalliliigas NBA suutis Cleveland Cavaliers LeBron Jamesi vedamisel võita idakonverentsi finaali neljandas mängus kodus Boston Celticsit 111:102. Nelja võiduni peetav seeria on 2:2 viigis.

Ühtlasi jõudis James järjekordse rekordini - ta on nüüd NBA play-off'ide ajaloos tabanud väljakult kõige enam viskeid. Enne hoidis tippmarki enda käes Kareem Abdul-Jabbar, kelle arvel oli 2356 tabavat viset. James on ka play-off'ides läbi aegade suurim skooritegija ja vaheltlõikaja, lisaks on ta mänginud kõige enam minuteid.