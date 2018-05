MOTOSPORT

Dakari Malle-Moto klassi võitja Toomas Triisa stardib kodusele enduro MM-etapile korraldaja ja võistlejana 1.-3. juunil sõidetakse esmakordselt Eestis ja Baltikumis rahvusvahelist enduro suurvõistlus, FIM Maxxis enduro maailmameistrivõistluste etapp.

Enduro Tallinn GP nime kandev võistlus toob Tallinnasse selle ala maailma tipud ja annab ühtlasi võimaluse ka meie sõitjatel ennast nendega võrrelda. Junior klassis teeb MM-sarja kaasa Priit Biene, Aigar Leok, kes mõned aastad tagasi suurest spordist lahkus, teeb ühekordse tagasituleku MM-sarja just sellel võistlusel. Leoki, kes tulnud MM-sarjas hõbedale ja pronksile, naasemine üheks võistluseks, on ületanud ka rahvusvahelist uudiskünnist.

2017. aastal sellise kangelasteoga nagu Dakari maratonralli Malle-Moto klassi võiduga hakkama saanud Toomas Triisa on veel üks Eesti sõitjatest, kes Tallinnas ja Harjumaal sõidetaval Enduro Tallinn GP'l stardib. Sõidu kõrval on tal oma roll ka võistluse korralduses, kuna võistluse korraldaja on Redmoto klubi, mille üks asutajaid ta on. Loomulikult pole Triisa roll kogu võistluse korraldamine, sellega tegeleb suur rühm inimesi, kelle eesotsas on võistluse peakorraldaja Veiko Biene.

Küll tõdeb Triisa, et aktiivse sõitjana on tal lihtsam mõista, mida võistlejad ja ka publik ühelt healt võistluselt ootavad ja üheks eesmärgiks nii talle kui Redmoto klubile, on teha korralik võistlus, mis jääb meelde sõitjatele ja publikule.

„Meeskond on meil hea ja minu peale on põhiliselt jäänud Lauluväljakul toimuv. Nii proloog, kui ka kogu liikumine ja erinevate asjade asukohad. Eesmärk on panna kogu asi liikuma loogiliselt ja lihtsalt,“ räägib Triisa.