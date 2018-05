Ja tere päevast ka sporditoimetuse poolt! Teisipäev on spordimaailmas üsna rahulik, aga üht-teist siiski toimub. Näiteks võib selguda Eesti korvpalli meistriliiga pronksiomanik. Rapla juhib Pärnu vastu seeriat 2:1, Pärnus peetav mäng algab kell 19.10. Rapla on Eesti meistrivõistlustelt võitnud medali kolm aastat järjest, Pärnul on medaliarve avamata. Loomulikult hoiame silma peal ka teistel tähtsamatel sündmustel. Head jälgimist!