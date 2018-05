See nädal juhtus siis see, et sain kätte oma EKV-l antud dopinguproovi tulemuse, mis osutus positiivseks. Esimese hooga suutsin ainult pead raputada ja mõelda, et see on mingi halb nali. Ja siis hakkasin mõtlema, mida ma seekord võistluste ettevalmistuses teistmoodi tegin ja põhjalikumalt uurima mida sisse sõin. Ja jõudsin arusaamiseni, et seda uurimistööd oleks pidanud tegema varem. Sest tarvitasin ühte välismaist rasvapõletajat, mis müügijutu järgi sisaldab ainult taimseid koostisosi ning on väga turvaline ja legaalne. Aga seda ei müüa Euroopas, sest ühe koostisosa kohta ei ole tehtud piisavalt uuringud. Jutt, mis võib ühe teise väga sarnase nimega toote puhul isegi tõsi olla. Kahjuks oli minu tarbitud tablettides looduslikest ainetest ja legaalsusest asi kaugel ja tegu on klenbuterooliga. Mis on keelatud ainete loetelus. Ja millest ma oleks ehk isegi aru saanud, kui oleksin veebilehe reklaamile lisaks lugenud karbil olevat koostisosade nimekirja. Tagantjärgi vaadates on täiesti ajuvaba, kuidas niimoodi orki võib lennata. Aga need kes on asjas sees olnud teavad, kui raske on dieedi ajal tõsisemat mõttetööd teha… Kui siin jutus üldse mingi „naljakas“ koht on, siis see, et proovisin seda rasvapõletajat ainult kaks nädalat. Selle aja jooksul tekkisid peavalud ja teised kõrvalnähud, mille tõttu lõpetasin selle tarvitamise. Igal juhul olen ma praegu olukorras, kus üks läbi mõtlemata tegevus nullis ära terve aasta jagu pingutusi, ettevalmistust ja ränka tööd. Ja lisaks tõmbas sisuliselt kriipsu peale minu võistlemisega seotud tulevikule. Sest peale mingi keelatud ainega vahele jäämist tagasi lavale ronida on sama hea kui ühe jalaga võistlustantsu keerutada: rahvas võib ju viisakusest plaksutada, aga tõsiselt ei võta sind enam keegi. Praegu võtangi aja maha ja hakkan järgmise hooaja võistluste planeerimise asemel mõtlema, mida oma eluga edasi teha. Kindlasti saan ka karistuse selle eest mida tegin ja ei hakka siin kohal midagi eitama ega valetama, et mina pole teinud ja ei tea asjast mitte midagi. Üks on kindel: trenni tegemist ma ära ei lõpeta, kuna jõudsin võistlema ainult selle pärast, et mulle meeldib trenni teha ja tervislikult toituda...jätkub tulevikus...

A post shared by Ivo Parveots (@ivoparveots1) on May 20, 2018 at 2:24am PDT