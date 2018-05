Ott Tänaku (Toyota) tiimikaaslane Jari-Matti Latvala on katkestanud kolm MM-rallit järjest. Soome väljaanne Iltalehti nimetas tänases loos Latvalaga toimuvat kriisiks ja küsis arvamust neljakordselt maailmameistrilt Juha Kankkunenilt ja tema kaardilugejalt Juha Piironenilt.

"On selge, et Latvalal on keskendumisraskusi. Portugalis sõitis ta lihtsalt kivile otsa, seda on juhtunud varemgi. Talle pandi enne hooaega suuri lootusi ja pingeid on selgelt näha," rääkis 1980ndate ja 1990ndate staar Kankkunen.

Piironeni hinnangul on Latvala pidevate eksimuste põhjuseks vale sõidutrajektoor. "Lihtne on vigu teha, kui auto on kogu aeg külglibisemises. Iga järgmine kurv tuleb raskemat ja on suurem võimalus kive tabada. Ma ei taha targutada, aga Jari-Matti peaks analüüsima, kuidas kive vältida. Kui nii edasi läheb, võime temast varsti rääkida kui endisest Toyota piloodist," ei hoidnud ta kriitikaga tagasi.