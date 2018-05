Maikuus sai Eesti Maadlusliit rõõmustava uudise, sest Rahvusvaheline Maadlusliit kiitis heaks Eesti taotluse juunioride maailmameistrivõistluste korraldamiseks. MM toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis järgmisel aastal 12. augustist 18. augustini.



Eesti Maadlusliidu presidendi Jaanus Paevälja sõnul on tegemist märgilise sündmusega. “Maadlus on läbi aegade olnud Eesti üks nimekamaid ja tulemuslikumaid spordialasid. Juba Kalevipoeg ja tema vennad katsusid maadeldes omavahel rammu,” sõnab Paeväli muigega.

“Täna on meil muidugi uued nimed ja seda nii noorte, juunioride kui ka täiskasvanute tasemel. Heiki Nabi kõrvale hakkab tulema üha rohkem noori konkurente, samuti teevad tublisid tulemusi meie naismaadlejad. See, et meie enda koduõuel toimuvad maailmameistrivõistlused, annab meie sportlastele kahtlemata indu juurde, et kodupubliku ees ilusat maadlust näidata,” peab Paeväli juunioride MMi oluliseks.



MM-i tasemel võistlusi Eestis varasemalt nähtud pole. Viimane suurem tiitlivõistlus toimus Eestis 1938. aastal, mil siin peeti Euroopa meistrivõistlused. “Tulev võistlus on Eesti jaoks ajalooline. Tegemist on maailmameistrivõistlustega, mis tähendab seda, et osalejaid on tulemas üle maailma. See on kahtlemata suur samm Eesti maailmakaardile tõstmisel,” kinnitab Paeväli.



Maadlusliidu presidendi sõnul on ambitsioon kodusel tiitlivõistlusel hästi esineda kõrge. “Me oleme tugevalt panustanud kreeka-rooma juunioride koondise arengusse ja meie eesmärk on kahtlemata esineda väärikalt. Kreeka-rooma stiilis tahame välja panna terve juunioride koondise, mitte tulla matile vaid 1-2 sportlasega. Vaba- ja naistemaadluses püüame samuti maksimaalse sportlaste hulga ja tugeva taseme poole,” sõnab Paeväli.



Tiitlivõistluse korralduse nimel tuli Eestil rinda pista selliste tugevate maadlusriikidega nagu Ungari ja Moldaavia. “Meile sai kaalukausiks väga hästi ja kõrgel tasemel üheskoos aprillis Spordiseltsiga Kalev korraldatud Kristjan Palusalu memoriaal, kus olid kohal ka Rahvusvahelise Maadlusliidu inspektorid. Saime hea tagasiside ja seeläbi ka rohelise tule MM-i korraldamiseks,” selgitab Paeväli. Presidendi hinnangul on nüüd oluline kokku panna korraldusmeeskond ning astuda vastu ajaloolisele väljakutsele. Samuti kutsub Paeväli kõiki üles osalema võistluste korralduses vabatahtlikuna.



Kokku oodatakse Eestisse ca 600 sportlast, kellega kaasas on ka delegatsioonid, nende hulgas ligi 250 treenerit. Koos pealtvaatajatega ületab prognoosi kohaselt MM-ist osa saavate inimeste number 2000 piiri.



Juunioride maailmameistrivõistlused toimuvad kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses. Võistlused korraldab Eesti Maadlusliit, võistluste projektijuht on Velja Andruse.