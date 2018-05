Tennisetäht Serena Williams tõestas nädalavahetusel prints Harry ja Meghan Markle'i pulmas, et on tegija kõiges, mida ette võtab.

Briti ajalehe The Suni andmetel mängis osa külalistest populaarset joomismängu beer pong, mille eesmärk on võimalikult palju lauatennisepalle vastase (tavaliselt alkoholiga täidetud) topsidesse visata. Kui pall on sees, peab oponent topsi sisu ära jooma.

Täpseimat kätt näitas just Williams. "Serenal tuli beer pong välja sama lihtsalt kui tennis. Kõigil oli laua ääres väga lõbus, lasti isegi ilutulestikku," ütles allikas ajalehele.