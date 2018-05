Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonna Euroliigas kolmandale kohale tüürinud Šarunas Jasikevicuse leping Leedu klubiga kestab 2019. aasta suveni, aga on võimalik, et ta lahkub tiimist juba varem.

"Kui lähen ühel õhtul magama, siis usun, et ta jääb meiega, aga järgmisel enam mitte. Olen NBA ja Euroopa meeskondadelt palju asju kuulnud. Kõige enam muretsen meeskonna üle, keda just Final Fouris võitsime. Sellegipoolest usun, et meil on võimalused ta endale jätta," ütles Žalgirise peamänedžer Paulius Motiejunas Leedu meediale.

Ta viitas Moskva CSKA-le, armeeklubi pidi Belgradis peetud finaalturniiril leppima Žalgirise järel neljanda kohaga. Teine nimi, keda CSKA jahib, on David Blatt.

Motiejunas lisas, et Žalgiris pole Jasikeviciusele öelnud tähtaega, millal ta otsuse langetama peaks. "Me ei taha talle mingeid pingeid peale panna. Šaras on Žalgirise nurgakivi, aga teame, kui kuum kaup ta turul on. Teame, kui hea ta on. Võib-olla parim üldse," lausus ta.