Kõige varajasem e-spordiüritus leidis aset 19. oktoobril, 1972. Ameerika Ühendriikides asuvas Stanfordi ülikooli seinte vahel koguneti selleks, et omavahel selgeks teha, kes on osavaim videomängus „Spacewar“. Peaauhinnaks oli ajakirja Rolling Stone aastane tellimus.

Iga päevaga aina enam ja enam populaarsust koguv virtuaalne sport on siin, et jääda. Mida huvitavat aga e-sport kätkeb? Järgnevalt toome välja 4 huvitavat fakti, mida te varem teada ei pruukinud!

E-spordis on liikvel suured rahad!

Ühe populaarseima e-spordimängu „Dota 2“ iga-aastase suurturniiri The International auhinnafond on aastast aastasse vaid kerkinud. Mullu püstitati nii konkreetse mängu kui ka üldise e-spordivõistluse rekord, kui auhinnafondi kogunes (tänu fännide abiga) 24,6 miljonit dollarit (turniiri võitja läks koju pisut üle 10 miljoniga).

Nood numbrid löödi aga tänavu üle, kui hetkel kuumima mängu „Fortnite Battle Royale“ arendajad kuulutasid, et jagavad vahemikus 2018-2019 toimuvate turniiride tarbeks auhinnafondi tervelt 100 miljonit dollarit.

See tõmbab ligi „päris“ sportlasi

E-sport kasvab iga hetkega aina suuremaks ja tähtsamaks, seega pole ime, et sellest magusast pirukast tahavad oma tükki saada ka kuulsad näod ja nimed! Näiteks on nii mõnigi tuntud traditsioonilise spordiala esindaja otsustanud asutada (või hankida selles osaluse) oma e-spordimeeskonna. Nende seas on endised Los Angeles Lakersi pallurid Shaquille O'Neal ja Rick Fox, Leedu korvpallimeeskond Kaunase Žalgiris ning Saksamaa jalgpallitiim FC Shalcke.

Pikim kaotustejada eales