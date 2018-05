Korvpalli Euroliiga tegevjuht Jordi Bertomeu sõnul ei kavatse Euroopa tugevaim klubisari ka tuleval hooajal koondiste MM-valiksarja "akendega" arvestada. Sügisel ja talvel ei saa koondised seega kasutada lisaks USAs mängivatele palluritele ka suurt osa Euroliiga meeskondade koosseisu kuuluvaid mängijaid.

"FIBA aknad ei saa isegi teoreetiliselt kunagi tööle hakata. Oleme valmis kuulama FIBA ettepanekuid, kuidas olukord lahendada ja pakkuda parimat toodet. Koondised väärivad, et neid esindaksid parimad mängijad ja akendega pole see võimalik. Ma ei näe praegu võimalust, et muudaksime nende pärast Euroliiga kalendrit," vahendas Bertomeu sõnu portaal Sportando.

Jordi Bertomeu: FIBA windows as a concept cannot never work well. We are prepared to study any proposal from FIBA to find a solution for FIBA Windows and offer the best product. We are open to any conversation.