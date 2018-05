A post shared by Team Haanja (@teamhaanja) on May 22, 2018 at 1:38am PDT

Saarepuu selgitab: "Tal polnud seal Lätis kellegagi harjutada. Isa treenis teda, kuid ta pole õppinud treeneriks. Kõik sai alguse olümpiamängudel, Mati [Alaver] suhtles tema isaga ja nüüd tüdruk soovis meiega laagrisse tulla ja on sel hooajal tiimi liige. Laagrite eest maksab ta ise. Mõte oli see, et ta saaks parematel tingimustel harjutada."

Kui juba jutt raha peale läks, siis olgu öeldud, et suusaliit toetab Team Haanjat null euroga. "Diil on selline, et suusaliit andis logokohad meile, leiame ise endale toetajad ja treenime oma kulude ja kirjadega," ütleb Saarepuu. "Nende ülesanne on meid võistlusteks üles anda ja nii ongi. Parem nii kui et poole talveni on mingid vaidlused üleval."

Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ergo Leibak kinnitab, et säärane kokkulepe oli mõlemapoolne ja sõbralik. Eelmiste aastate kurikuulsaid vaidlusi õhus pole. Samas märgib Leibak, et kui MK-etappidele või MMile kvalifitseerub keegi Team Haanja väline, siis suusaliidu abita ta ei jää. Ühtlasi kaotas suusaliit meestekoondise peatreeneri ametikoha ja seda rolli täidab formaalselt Saarepuu, kes on niikuinii enamike (kui mitte kõigi) koondislaste treener. Eraldi palka ta liidust selle eest ei saa.

Team Haanja teise treenerina jätkab Andrus Veerpalu. Küll aga otsivad suusatajad uut füsioterapeuti, sest senine abiline Kaire Leibak soovib end täiendada, mistap ei tule mööda Euroopat rändamine uuel hooajal kõne alla.