Mängija arvates on asi hoopis väärades eelarvamustes. "Olen kurb, peaksin koondises mängima. Jõudsin Meistrite liiga poolfinaali ja mängisin Roma eest hästi. Andsin endast alati parima," sõnas Nainggolan kodumaa meediale.

Kogenud poolkaitsja mängis põhirolli AS Roma jõudmisel Meistrite liiga poolfinaali ning aastaid on ta olnud võtmetegija ka Belgia koondises. "Meie mängujoonises pole talle sarnast rolli nagu klubi eest," selgitas Martinez oma otsust.

"Aga ma ei taha kanda maski. Olen täpselt selline, nagu olen. Kui see mõnele ei meeldi, pole midagi parata. Mind on alati peetud pahapoisiks. Tahan, et mind hinnataks jalgpallimängu, mitte sellepoolest, milline ma väljaspool platsi olen.