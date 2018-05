"See on kõige raskem õnnetus, mida minu silmad näinud on," sõnas tiimiboss Pierre Budar Autosportile. "Pikalt Citroeni juures töötanud inimesed tõdesid samuti, et vaatepilt oli karm."

Ta jätkas: "Nägime telepildist, et mõlemad piloodid tulid omal jalal autost välja. Emotsioon oli: vau, see on päris hämmastav. Kui autot vaadata, ei tundunud reaalne, et nendega on kõik korras. Aga neil polnudki vigastusi."