Fenomenaalse hooaja teinud Luka Doncici CV-sse lisandus veel üks vinge märge. Nimelt valiti ta Hispaania korvpalli kõrgliiga esimesse sümboolsesse viisikusse.

19aastane Doncic on Madridi Reali särgis tänavu platsil käinud 28 mängus. Keskmiselt on ta visanud 12,8 punkti, hankinud 5,7 lauapalli ning jaganud 5 resultatiivset söötu. Sloveeni kasutegur on 19,3, millest enamat on tänavu suutnud vaid kaks meest.

Lisaks Doncicile kuuluvad parimasse viisikusse Gary Neal (Zaragoza), Sylven Landesberg (Estudiantes), Tornike Shengelia (Baskonia) ja Henk Norel (San Sebastian Gipuzkoa). Doncic kogus tagamängijate seas kindlalt eninm hääli, kõigi kategooriate peale sai temast kõrgema skoori vaid Shengelia.

Hispaanias on jõutud põhiturniiri viimase vooruni. Real on ülekaalukalt tabeli liider, 33 mängust on võidetud 30. Teist kohta hoiab Baskiona, kelle saldo on 24-9. Play-off´idega alustatakse juba pühapäeval.

Doncicil on tänavusel hooajal individuaalselt käes juba Euroliiga kogu hooaja ja finaalide MVP tiitel. Lisaks valiti ta möödunud suvel pärast Sloveenia triumfi EMi sümboolsesse viisikusse.