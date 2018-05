Tänase seisuga jääb suvise jalgpalli MMini 22 päeva. Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate määras kapteniks ründaja Harry Kane´i, kes on suurturniiri eel väga optimistlik.

"Usun, et me suudame MMi võita. Ma ei kavatse väita, et me ei lähe esikohale mängima, sest meil on see võimalus olemas," teatas värskelt koondise kapteniks nimetatud Kane BBC-le. "Sellest trofeest on võimatu mitte unistada, tegemist on kõike suurema võistlusega."

Suurepärase hooaja teinud ründaja sõnutsi ongi kõige tähtsam endasse uskumine. Vaatamata varasemate suurturniiride ebaõnnestumistele on Kane´i arvates kogu meeskond enesekindel. Kapten lubab, et igas mängus minnakse endast parimat andma ja võidu eest võitlema.