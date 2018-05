„FC Liverpool on klubi, mida põlastan paljudest sobivatest kandidaatidest enim. Mulle on vastik selle organisatsiooni ning tema poolehoidjate alusetu usk enese väljavalitu-staatusesse, kogu see paatos ja retoorika, mis seda saadab.“



Nii lausus Õhtulehele kultuurikriitik Alvar Loog. Võib ilmselt julgelt väita, et suurem osa Eestist on laupäevases Meistrite liiga finaalis Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli poolt. Aga loomulikult on ka erandeid. Reali fännid loodavad kindlasti omade võitu, ajalooliselt ei salli Eesti kapteni satsi näiteks Manchester Unitedi toetajad. Milliste tunnetega lähevad suurmatšile vastu need, kellele Raku koduklubi on traditsiooniliselt vastukarva?