James Whistler kutsus Mark Twaini vaatama oma uut maali, mida ta just oli lõpetamas. Kirjanik uuris teost tükk aega ja arvas siis:

"Ma eemaldaksin teie asemel selle pilve," ja puudutas sõrmega üht pildinurka, otsekui kustutades sellelt mingit plekki. Whistler karjatas:

"Jumal hoidku! Kas te ei näe, et värv on veel kuivamata!"

"Oh, pole viga," rahustas teda Twain. "Mul on kindad käes."