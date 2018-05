Müncheni Bayerni jalgpallimeeskonna Twitteri kontole postitati video tšiillasest palluri Arturo Vidali imelöögist treeningul.

Nimelt virutas Vidal palli kõrgele, üle aia, ning mõne sekundi pärast näidati teisel pool aeda väravasse lendavat palli - mis peaks vahepeal olema sisse võtnud tagurpidisuuna, ehkki vindi abil on see võimalik. Hea lugeja, avalda arvamust, kas video on tõeline või monteeritud?