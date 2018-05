Laupäeval peetava jalgpalli Meistrite liiga finaali eel on psühholoogiline sõda läinud lahti täiel rindel. Madridi Reali jalgpalliäss, viiendat Meistrite liiga tiitlit võita ihkav Cristiano Ronaldo teatas, et on tegelikust vanusest kümme aastat noorem ja elu parimas vormis!

"Minu bioloogiline vanus on praegu 23 aastat," kuulutas Ronaldo Hispaania teleprogrammis El Chiringuito avaldatud intervjuus. "Karjääri lõpetamiseni on mul veel pikk maa minna, mängin 41. eluaastani. Tunnen end hästi ja õnnelikult ega kaeba millegi üle. Peame laupäeval veel ühe finaali ja fännid on Cristiano seljataga."

Ronaldo on sel hooajal tosinast mängust löödud 15 tabamusega Meistrite liiga suurim väravakütt. Kui ta skoorib ka laupäeval Kiievis, saab temast esimene mängija, kes on löönud värava neljas eurosarja finaalmängus.