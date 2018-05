NBA avaldas uustulnukate sümboolsed viisikud ning esimesse kvintetti mahtus ka meie põhjanaabrite uus staar, Chicago Bullsis mängiv Lauri Markkanen.

Nagu arvata võis, teenisid Philadelphia mees Ben Simmons ja Utah' Donovan Mitchell maksimaalsed 100 häält. Mõlemad vedasid oma koduklubi play-off'is teise ringi. Veelgi edukamalt läheb Bostoni Jayson Tatumil, kes mängib praegu Idakonverentsi finaalis Clevelandi vastu. Ent temal jäi maksimumist üks hääl puudu.

Bostoni peatreener Brad Stevens pakkus, et keegi lihtsalt eksis Tatumit märkimata jättes. "Ta on teinud uskumatu aasta. Iga auhind, mille ta saab, on välja teenitud," ütles Stevens.

Esiviisikusse mahtusid veel Lakersi äär Kyle Kuzma (93 häält) ja Markkanen (76).

Teise viisku moodustasid Dennis Smith juunior, Lonzo Ball, John Collins, Bogdan Bogdanovic ja Josh Jackson.