Olukorras, kus Balti liiga hääbub, on Eesti ja Läti meistriliigade klubid ja korvpallijuhid jõudnud arusaamisele, et ka meeste seas tasub moodustada ühine liiga. See on omaette nokitsemisega võrreldes kindlasti parem variant, kuid asjad tuleb hoolikalt läbi kaaluda.

Esmalt sellest, miks ühiselt on parem kui omaette. Eesti meistriliigas osales tänavu kaheksa meeskonda, kellest ühe moodustasid Audentese poisid. Olgem ausad, see supp pole eriti rammus. Kõik soovijad mängisid paralleelselt veel mõnes sarjas, saades ka rahvusvahelist mõõdet. Enamikul oli selleks mõõtmeks Balti liiga ning kui jääda ainult omavahel, mõne üksiku vastasega toksima, toimub taandareng.

Võtame kasvõi Eesti jalgpalliliiga, kus kolm-neli tippklubi saavad huvitavaid mänge põhimõtteliselt ainult omavahel. Lisaks paar või heal juhul natuke rohkem euromängu ja ongi kõik. Seda on vähe.