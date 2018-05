AIPS teatas täna, et FIFA on lõpetanud uurimise seoses Venemaa jalgpallikoondist puudutavate dopingukahtlustega. See tähendab, et meie idanaabrid saavad juunis algavale kodusele MMile vastu minna rahuliku südamega.

Viimasel neljal aastal on Venemaa spordis räägitud kõige rohkem just keelatud ainetest. Nüüdseks on selge, et jalgpalliga on asjad korras. Täpsem oleks öelda, et dopingu kasutamise kohta puuduvad WADA-l piisavad tõendid. Päris lõpetatud juhtum pole, sest osasid pallureid, kes MMi koondisesse ei mahu, hoitakse jätkuvalt radaril.

Ilmselt võeti Venemaa jalgpallurite juhtumit ka veidi leebemalt, sest näiteks sellist edu nagu talisportlastel pole neil ligilähedaseltki ette näidata. Kurikuulsa McLareni raporti andmetel kuulusid 2014. aasta MMi koondisesse mõned dopingukahtlusega mehed. Tänaseks on aga selge, et nende süüdimõistmiseks puuduvad adekvaatsed tõendid. Uurimise all oli kogu koondis.

Tänavune MM algab Venemaal 14. juunil. Turniiri avamängus kohtuvad võõrustajad Saudi Araabiaga.