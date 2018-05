Rapla korvpallimeeskond võitis eile Pärnut, millega kindlustati neljandat aastat järjest Eesti meistrivõistluste medal. Meeskonna peatreener oli pronksi üle rõõmus, kuid kogu hooaeg oli keeruline.

"Raske on oma mõtteid praegu väljendada. Arvan, et kogu võistkond ja ma ise ka, oleme suhteliselt väsinud ja tühi tunne on. Kõige pikem seeria nende aastate jooksul," sõnas Kuusma vahetult pärast matši Rapla meeskonna püstolreporterile.

Loots kiitis oma mängijaid suure südame ja võitluse eest. Oma head sõnad said kätte ka fännid ning sponsorid. "Arvan, et meeskond on nüüd ära teeninud väikse puhkuse," lisas ta.

Mis oli võrreldes eelmiste aastatega teisiti? "Üles-alla. Mängupilt muutus, kui Dominique (Hawkins) tuli, samas esimesel poolaastal ruulis Nolan (Cressler) kõvasti," vastas Kuusmaa ning saatis üsna selge sõnumi poole hooaja pealt liitunud keskmängija Domagoj Bubalo suunas: "Kõige rohkem panime puusse pika mehega."

Hooaegadel 2014/15 ja 2015/16 Rapla särgis hiilgavaid esitusi näidanud Bubaloga Kuusmaal tänavu õiget klappi ei tekkinudki. Eelkõige polnud peatreener rahul horvaadi kaitsemänguga. 212 cm mängumehe arvele jäi tänavu Eesti liigas 20 mänguga keskmiselt 9,4 punkti ja 6,45 lauapalli.