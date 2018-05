Uueks Arsenali peatreeneriks määratud Unai Emery pidas andis oma pressikonverentsi. Hispaanlase plaanid on ambitsioonikad.

"Edu tuleval hooajal tähendaks arengut, aga kuidas seda teha? Võidelda iga tiitli eest," alustas Emery eesmärkide tutvustamist. "Ajaloo jooksul oleme nii Arsenal kui ka mina isiklikult edukad olnud. Tahan, et see jätkuks. Tahan olla Euroopa eliitklubide seltskonnas. Lisaks tahan, et fännid oleks oma meeskonna üle uhked. Nad on niigi, kuid võiks veelgi enam."

Värske peatreener ei luba küll koheselt tiitleid, aga edu nimel hakatakse ühiselt vaeva nägema. "Tahame töötada ja areneda kollektiivselt. Kõik tiitlid on meile olulised ja tahame olla esikoha konkurentsis. Ma ei saa küll võitu lubada, aga saan lubada, et näeme kõvasti vaeva ning hoiame kokku," sõnas Emery, keda on treenerina suurim edu saatnud aastatel 2013-2016 Sevilla eesotsas.

Pressikonverentsil oli ka Arsenali tegevdirektor Ivan Gazidis, kelle sõnutsi oli Emery nende esimene valik. Kandidaate oli kokku kaheksa. "Kõigi nendega käisid pidev suhtlus ning keegi ei loobunud ise," ütles Gazidis, kes teiste treenerite nimesid avaldama ei soostunud. "Esimene intervjuu toimus aprillis, viimane 10. mail Unaiga. Kogu juhatus oli valikuga rahul."

Otsustavaks sai Emery kõva eeltöö. "Ta oli Arsenali meeskonna kohta uskumatult palju eelinfot kogunud. Ta analüüsis kõiki mängijaid, teadis nende tugevusi ja oskas öelda, kuidas pallurite arengule kaasa aidata. Samuti tekkis tal klubijuhtidega koheselt väga hea klapp. Tal on palju energiat ning armastus jalgpalli vastu, mistõttu sobib ta meeskonda ideaalselt," sõnas Gazidis.