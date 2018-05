Ainuke, mille poolest erines, oli see, et käisime korra laagris. See oli selline uus nüanss. Kõik muud tegevused ja trennid on samas stiilis. Jalgratast ei hakata leiutama.

Oma viimase liigamatši pidas Liverpool 13. mail. Võrreldes tavapärasega on mänguks ettevalmistus pikk. Kas see erineb kuidagi harjumuslikust ettevalmistusest?

Mõned vabad päevad ikka saime, on pere jaoks ka aega. Vangilaager siin ei ole.

Kui suur inglaste jaoks Meistrite liiga finaal oli? Viimati mängis seal Inglismaa klubi 2012. aastal.

Ma arvan, et see on päris suur. Ma ise ei jälgi meediat, aga kui vaadata puhtalt Liverpooli linna, siis enamus majadel on Liverpooli lipud-bännerid aedade ja majade küljes. Inimesed hingavad Meistrite liiga finaali rütmis.

Pärast teist poolfinaalmängu Romaga küsiti sinu käest, et mida Meistrite liiga finaali jõudmine sinu jaoks isiklikult tähendab? Toona vastasid: „ei ole veel sellel teemal filosofeerima hakanud. Eks neid õhtuid ja öid on veel ees.“ Kas vahepeal oled filosofeerida jõudnud?

Ma mõtlesin niimoodi, et jätan selle pärast finaali, et kui finaali võit käes on!

Paljude Liverpooli pallurite jaoks see ilmselt üks karjääri suuremaid mänge. On treeningutel ka elevust tunda?

Eks mingil määral kindlasti. See on kõikide mängijate jaoks esmakordne Meistrite liiga finaali kogemus, aga see ei ole midagi sellist, et oleks treeningplatsil täitsa kaos. Selles suhtes on praegu igati tore ja positiivne.

Kas lepingu pikendamise osas on mingisuguseid uudiseid? The Timesi ajakirjanik Paul Joyce väitis vahepeal, et sinuga soovitakse kontrahti pikendada.

Ei oska öelda, ei tea, pole selle ajakirjanikuga rääkinud. Ei tea, kust ta oma infot võtab. Nagu ikka, ma ei kommenteeri.

Millised mälestused sul endal Meistrite liiga finaalidest on? Mida esimesena vaatasid? Kas mingi aega tundsid, et loodaks ise ka osaline olla?

Ma niimoodi ei mäletagi. Pole kõige suurem jalgpallivaataja olnud. Selles mõttes ma ei ole seda mõelnud.

Millised võiksid olla Madridi Reali nõrkused, mida te ära kasutada saaks?

Finaali jõudsid kaks meeskonda, kel sel hooajal võib-olla kõige vähem nõrkuseid on olnud. Eks meil mõlemal ole omad plussid ja miinused.

Kas meeskonnas mingit vaimset survet on tunda, et nii tähtis mäng ootamas, kuigi favoriidikoorem on Realil?

Ei ole täheldanud küll. Me oleme Meistrite liiga teekonda alustanud eelringidest. Jõudsime finaali välja, meil ei ole midagi kaotada. Me läheme sinna, anname endast parima ja tahame karika tagasi Liverpooli tuua.

Mainisid, et kõigi mängijate jaoks esmakordne kogemus, aga peatreener Jürgen Klopp on ka varem Meistrite liiga finaalis olnud. On ta sellest kogemusest rääkinud?

Ütles nii palju, et on ühe korra finaalis olnud ja rohkem ta kaotada ei taha.

Kuidas sa ise selle aja jooksul vaimu teravana oled hoidnud?

Teen oma tavalisi toimetusi. See rutiin, mis sportlastel on, on ka väga tähtis. Eks me niimoodi oleme siin toimetanud ja need vabad päevad, mis on antud, veetnud pere seltsis ja põhimõtteliselt ongi kõik.

Pere olemasolu on praegu tähtis, et ei jää aega suure finaali peale aina mõelda, mõelda ja mõelda?

Muidugi. Kui liiga palju mõtlema hakata, siis on inimestel tendents üle mõelda. See ei ole ka hea.

Näed, et Liverpool on võimeline Reali üllatama?