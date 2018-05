Kuigi autoralli MM-sarjas on sõidetud juba kuus etappi, on endiselt õhus hooaja kolmandat võistlust, Mehhiko mõõduvõttu, puudutav küsimus. Nimelt määrati Sebastien Ogier´le üsnagi kaheldav karistus.

Valitsev maailmameister rammis Mehhiko ralli viimasel katsel kunstlikult tekitatud šikaani. Nõnda määrati talle 10sekundiline karistus, mistõttu jäi ta ilma neljast punktikatse boonuspunktist. Fordi meeskond kaebas otsuse edasi, kuid tulutult. Kusjuures rajapiiretele sõitis otsa koguni kuus pilooti, kuid Ogier oli ainuke, kes sai karistada.

Autosport kirjutab, et Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) reglemendid on üsna konarlikud ning iga punkt võib MM-sarja üldarvestuses otsustavaks saada. Veel enam, välja on tulnud Fordi tiimi ametlik kaebus. Nende esitatud fotodelt on näha, et Ogier pidi šikaani läbi teistega ebavõrdsetel tingimustel.