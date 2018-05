A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on May 18, 2018 at 4:06am PDT

Esimest korda 2016. aasta hingedekuul avalikkuse ette astunud paar tutvus Madridis Gucci butiigis. Nende ühine tütar Alana Martina sündis mullu novembris. Ronaldol on veel kolm last: Cristiano Jr. (2010) ning kaksikud Eva ja Mateo (2017).

Modellid ja koduperenaised! Selline on vutistaaride naiste ilmselt kõige levinum stereotüüp. Jah, paljud neist on endale just ühe neist kahest ametist valinud. Kuid mitte kõik. Õhtuleht sõelus laupäevase Meistrite liiga finaali eel välja Reali ning Liverpooli pallurite huvitavamad kaaslased. Kes laulab, kes näitleb, kes teeb äri. Variante jagub! PS! Muidugi ei puudu võrrandist modellid. MADRIDI REAL Georgina Rodriguez (24) Amet: Modell Partner: Cristiano Ronaldo (33)

Pilar Rubio (40) Amet: (Tele)ajakirjanik Partner: Sergio Ramos (32) Paar on koos alates 2012. aasta augustist. Neil on koos kolm last ning on arvatud, et nad on abielus, kuid kinnitust sellele pole.



KAS TEADSID? Rubio õppis ülikoolis majandust, kuid kraadini ei jõudnud. Sai kuulsaks telekanali La Sexta komöödiasaatest „Ma tean, mida sa tegid…“, mille jaoks intervjuud tehes kohtus ka Ramosega, kuigi lähemalt hakkasid nad suhtlema alles mitu aastat hiljem. On kirjutanud raamatu „Rase. Mis nüüd?“

Clarice Alves (29)

Amet: Näitleja

Partner: Marcelo (30)

Kohtus maailma ühe parima äärekaitsjaga 15aastasena. Kosjasobitajaks Clarice’i vend ning Marcelo parim sõber Caio. Abiellusid 2008. aasta detsembris ning neil on lapsed Enzo (2009) ja Liam (2015).





KAS TEADSID? On juba noorest saati unistanud näitlejaametist. Viimasel paaril aastal on mänginud neljas lühifilmis ning kahes täispikas. On läbinud 14 erinevat näitlemiskursust neljas erinevas riigis.

Vanja Bosnic (35)

Amet: Ärinaine

Partner: Luka Modric (32)

Vanja ja Luka tutvusid 2004. aastal kohvikus kui Vanja töötas Modrici agendi alluvuses. Luka küsis naise telefoninumbri ning nende esimene kõne kestis kokku lausa kolm tundi! Paar abiellus 2010. aastal, kiriklik laulatus toimus aasta hiljem Zagrebis. Modricite peres kasvab kolm last: poeg Ivano (2010) ning tütred Ema (2013) ja Sofia (2017).

KAS TEADSID? Vanja õppis turundust ja juhtimist ning oli osaline oma abikaasa üleminekutes Tottenhami ning Madridi Reali. Aasta alguses istusid mõlemad Hispaania kohtupingis, sest neid kahtlustati maksupettuses.

Andrea Salas (33)

Amet: ärinaine

Partner: Keylor Navas (31)

Kostariikalased tutvusid jumalateenistuse käigus. Kui Keylor läks jumalalt jõudu juurde paluma raske põlvevigastuse tõttu, siis Andrea otsis pääseteed modellimaailmast. Paar abiellus esmakordselt 2009. aastal ning uuendas oma vandeid kuus aastat hiljem.

KAS TEADSID? Keylor ja Andrea peres sirguvad kaks last. Nende ühine poeg Mateo nägi ilmavalgust neli aastat tagasi. Lisaks on Keylor kasuisaks 17aastasele Danielale, kelle Andrea tõi siia ilma 17aastaselt.

LIVERPOOL

Perrie Edwards (24)

Amet: Muusik

Partner: Alex Oxlade-Chamberlain (24)

Hetkel vigastatud poolkaitsja Oxlade-Chamberlaini kaaslaseks on Suurbritannia „X Factory“ kaheksandast hooajast tuule tiibadesse saanud tüdrukutebändi Little Mix liige Perrie Edwards. Paar on ametlikult koos 2017. aasta jaanuarist.

KAS TEADSID? Perrie on varemgi kuulsustega semminud, aastatel 2012-2015 käis ta One Directionist tuntud Zayn Malikuga. Paar oli paar aastat ka kihlatud, kuid kaugemale suhe ei arenenud. Väidetavalt jättis Zayn Perrie maha tekstisõnumi teel.

Larissa Pereira (25)

Amet: Modell

Partner: Roberto Firmino (26)



Kaks brasiillast tutvusid 2014. aastal väidetavalt ööklubis ning panid leivad ühte kappi mullu juunis Firmino kodulinnas Maceios. Neil on kaks tütart: Valentina ning Bella.





KAS TEADSID? „Nad on sarnased – neile mõlemale meeldivad hea elu, kiired autod ja mugavad kodud,“ on anonüümsust soovinud pereliige paari kohta sõnanud. Kuna nii Roberto kui ka Larissa on glamuursed moehuvilised, on duot võrreldud ka David ja Victoria Beckhamiga.

Rike Nooitgedagt (26)

Amet: Ärinaine

Partner: Virgil van Dijk (26)

Kaks hollandlast tunnevad teineteist lapsepõlvest saati ning 2013. aastal, kui Virgil liikus kodumaalt Šotimaale, loobus Rike müügijuhi ametist, et palluriga kaasa minna. Paar abiellus mullu suvel, neil on kolmeaastane tütar Nila ning imearmas koer.

KAS TEADSID? 2014. aasta sügisel lasi Virgil Rikel lapse enneaegselt ilmale tuua, kuna ei soovinud koondisedebüüdi tõttu oma lapse sünnist ilma jääda. Väike Nila sündis õnneks tervena, kuid irooniliselt lükkus edasi hoopis tema koondisedebüüt, sest lõplikku nimekirja teda toona ei valitudki.

Anita Lovren (27)

Amet: Koduperenaine

Partner: Dejan Lovren (28)

Paar on koos olnud 2005. aasta veebruarist ning nad kasvatavad kahte ühist last: Elenat ja Josipit. Oma kooselu tegid nad (salaja) ametlikuks 2012. aastal. Suur pulmapidu toimus aasta hiljem Zagrebi Püha Neitsi Maarja kirikus.





KAS TEADSID? Dejan jäi 2016. aasta EMist kõrvale, kuna üritas samal ajal meeleheitlikult päästa oma abielu. Mõned nädalad enne suurturniiri tuli avalikkuse ette, et Anita pettis meest oma kauase tuttava Darioga. Abikaasaga kahenädalasele puhkusele läinud Liverpooli kaitsja pingutused tasusid end ära, sest praegu elavad nad õnnelikult koos.

Magi Salah

Amet: ?

Partner: Mo Salah (25)



Mo ja Magi abiellusid 2013. aasta detsembris. 2014. aastal sündis neil Londonis tütar Makka.