„Viis viie vastu mängus saab ikka üle platsi joosta,“ tõi Puidet välja ühe põhjuse, ja hakkas kohe 3x3st rääkima. „Mängime seda, et suvi oleks lõbusam! 3x3 korvpall on intensiivsem, füüsilisem, iga kõksu ei vilistata ära. Mingit passimist pole. Kui klassikalises mängus vastane korvi viskab, saad korragi hinge tõmmata. Siin niisugust asja ei ole. Kui pall läbib rõnga ja hakkad hinge tõmbama, võtab vastane sinult lihtsalt palli ära.“

Kõik mehed mängisid klubihooajal klassikalist korvpalli ning Rootsis leiba teeninud Puideti sõnul nähakse vaeva, et püsida MMil 3x3 mänguks vajalikus tempos. „Trennis seda tunnet kätte ei saa, vajame palju võistlusi. 3x3 korvpalliga on nüüdsest võimalik jõuda olümpiale ja see on üks päris suur motiveeriv põhjus. Olen universiaadil käinud, see oli tõeliselt suur üritus ja võib ette kujutada, mida veel olümpia tähendaks!“

Nii Järveläinen kui ka Kotsar on tiimikaaslasega ühel meelel – 3x3 kossu olümpiaõiguse saamine motiveerib neidki. „See on nüüd esimene suvi, kus mängin 3x3 tõsiselt,“ ütles klubihooajal Inglismaal pallinud Järveläinen. „Praegu on meil aga eesmärk silme ees, tegemist on ainulaadse võimalusega – kui tegemist oleks lihtsalt tavalise Viimsi turniiriga, siis võib-olla mind poleks praegu siin.“

Järveläinen lausus, et korvpall on ikka korvpall, kuid 3x3s on omad nüansid ja hoopis kõrgem intensiivsus. „Ümberkohanemine pole lihtne, ma pole selle mängu kõige suurem fänn,“ tunnistas ta ausalt. „Aga kui Siim [Raudla] kutsus, polnud midagi mõelda. Anti võimalus ja tulin. Sel alal on võimalik teenida olümpiapilet.“

Kotsar tudeerib USAs Lõuna-Carolina ülikoolis, kuidas sealsed treenerid vaatavad 3x3 seiklusele? „Koolis rõhutati, et kui mu ettevalmistus ükskõik milleks on professionaalne, annavad nemad loa. Tegemist on ikkagi olümpiaalaga,“ teatas Kotsar, kes pärast 3x3 MMi liitub ka Eesti „suure“ korvpalli koondisega.