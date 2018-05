Vormel 1 sarja juhid võtsid mõnda aega tagasi vastu otsuse, et nn vihmavarjutüdrukuid enam ei kasutata. Sel nädalavahetusel on nad aga erandkorras tagasi.

Nimelt lastakse neiud rajale Monaco GP pühapäevase põhivõistluse eel. Lewis Hamilton on selle üle äärmiselt õnnelik. "Arvan, et naised on kõige ilusamad olendid maailmas," vahendas The Sun valitseva maailmameistri sõnu. "Kui stardijoonele jõuan ja seal ootavad ilusad naised, siis see on lausa suurepärane."

Britiga nõustub ka kibe konkurent Sebastian Vettel, kelle sõnutsi tehti tüdrukutele liiga. "Ma ei usu, et ükski vihmavarjutüdruku end halvasti tundis. Usun, et nad nautisid oma tööd," ütles sakslane. "Nõustun Lewisega. Mulle meeldivad naised, nad on ilusad."

Mõlemad mehed on ühel meelel, et kui naised ei taha seda tööd teha, siis nad ei peakski. Küll aga on nad kindlad, et F1 juhtide otsus vihmavarjutüdrukud kaotada on halb uudis nii neiudele kui ka pilootidele.