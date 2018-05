Möödunud nädalal korruptsioonikahtlustuse saanud Sõle spordikeskuse (nüüdseks juba endisele) juhile Toomas Ristlaanele andis altkäemaksu jalgpalliklubi Volta nõukogu esimees Raimo Nõu, kes nentis, et Ristlaan ei jätnud talle valikut: tuli kas maksta või oleks klubi pidanud pillid kotti panema.

Tänaseks on olukord lahenenud. Nõu avaldas sotsiaalmeedias postituse, kus ta tausta selgitab. Avaldame tema kirja täispikkuses:

"Täna sai minu ja JK Volta jaoks läbi üks ütlemata ebameeldiv olukord. Kuigi uurimise faasis oli raske avalikult olukorda selgitada ja meediat vältida ning seetõttu kogesin ka teatud hukkamõistu, siis on mul on hea meel, et kahtlustus minu osas lõpetati ning politsei ja prokuratuur tunnustasid mind koostöö eest.

Olen koos kolleegidega arendanud Põhja-Tallinnas JK Voltat siira sooviga teha toredat, kogukondlikku ja integratsiooni arendavat klubi ning on kahju, et meid tiriti sellisesse olukorda.

Tänan kolleege ja paljusid lapsevanemaid, kes mind palju toetasid. Iseäranis tänan Raimond Kaljulaidi, kes on julgelt sõna võtnud ja tähelepanu juhtinud mitmele probleemsele teemale.

Kuivõrd nii JK Volta kui teised Sõle spordikeskuse rentnikud olid korduvalt pöördunud keskusega seotud muredega Tallinna linnajuhtide poole, siis loodame, et Tallinna linn teeb juhtunust järeldused: annab oma panuse, et linna spordiklubid saaksid keskenduda oma igapäevasele tööle parimal moel ning et linna poolt on edaspidi tagatud aus, läbipaistev ja võrdne suhtumine kõikidesse klubidesse, mis lõpetab võimaluse neid mingilgi negatiivsel moel mõjutama hakata."