Eesti võrkpalli rahvusnaiskond pidas esimese kodumängu Euroopa Hõbeliigas, kui Rakveres võõrustati Šveitsi. Kuigi mäng algas Eesti jaoks keeruliselt ja avageim kaotati, suudeti viiegeimiliseks kujunenud kohtumine lõpuks ligi 600-pealise publiku marulisel kaasaelamisel enda kasuks kallutada. Võidunumbrid seega 3:2 (21:25, 25:17, 24:26, 25:18, 15:12).



Peatreener Andrei Ojamets tõdes, et parandamisruumi jagub pea kõiges. "Ehk oli see kodus mängimine ja kõrgete ootuste tõttu, aga alguses olime väga krampis. Teises geimis leidsime oma õige mängu, aga eelkõige tekitasime me ise endale probleeme. Oli teada, kelle kaudu nende rünnakud käivad, aga meie blokk ei suutnud täna kokkulepitult tegutseda. Loodan, et teeme järgmiseks mänguks omad järeldused," sõnas Ojamets.

27 punktiga Eesti resultatiivseimaks kerkinud Kertu Laak tõdes, et omi asju ei saadud alguses üldse tööle ning edu tõi lõpuks hea serv. "Mina leidsin oma enesekindluse tänu heale servile, algus oli kohutav," tunnistas avageimis vaid ühe punktiga piirdunud diagonaalründaja. "Mida edasi, seda paremini hakkas ka meie blokk toimima, ent ideaalist on asi kaugel. Samas saime väga emotsionaalse võidu ja sellise publiku ees mängida on väga-väga lahe!"