Eesti meeste võrkpallikoondis näitas Belgia vastu esimesed kaks geimi oivalist mängu. Kolmandas meie võimas hoog ühtäkki peatus. Kas põhjuseks olid enda eksimused või Belgia paranenud mäng?



"Me mängime kahe diagonaaliga ja mingi hetkeni annab see meile väga võimsa rünnaku. Aga mingil hetkel hammustasid nad läbi, kuidas meie vastu mängida," sõnas Eesti peatreener Gheorghe Cretu pärast mängu.



"Neil on maailma üks paremaid peatreenereid (Andrea Anastasi - toim), nii et kui keegi üldse võrkpalli mõistab, siis tema. Ta on kuulub kindlasti maailma viie parima juhendaja hulka, seega ei oodanud ma kerget mängu. Me ei olnud mängu lõpuni ideaalsed. Alustasime ehk liiga suure "duhhiga". Peame edaspidi tasakaalukamalt tegutsema."



Tänu sellele ei saanud Eesti ka kordagi jalga gaasipedaalilt tõsta. "Slovakkias saime paremini energiavarusid kontrollida. Täna tuli aga kogu aeg endast 200% anda. Oli hetki, kus hakkasime mõtlema, et suudame serviga mängu ära kallutada. Nii ei tohi aga mõelda, sest see on vale. Tuleb ikkagi võrkpalli mängida ja kaitse on võrkpalli üks väga tähtis osa," jätkas Cretu.

Eesti koondise vastuvõtuprotsent oli kohtumise lõpuks 41% (geimiti 36, 50, 48 ja 29). Belgia vastav näitaja oli 46%. Rünnakul olid numbrid seevastu 63 - 45 Eesti kasuks.

Küll oli juhendajal hea meel, et mehed sünnipäevalaps Oliver Vennole 3:1 võiduga ilusa kingi tegid. "Palju õnne meie noorele vastuvõtjale," sõnas ta lõpetuseks.