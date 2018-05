Eesti võrkpallikoondised pakkusid Rakvere spordihalli kogunenud toetajatele vinge elamuse. Esmalt alistasid meie naised Šveitsi 3:2, õhtu lõpetuseks seljatasid mehed mulluse EMi neljanda meeskonna Belgia 3:1.

Eesti koondis näitas esimeses kahes geimis lausa ideaalset mängu. Avageimis oli meeste rünnakuprotsendiks 60%, teises aga sootuks 68%. Trio Robert Täht-Oliver Venno-Renee Teppan virutas palle halastamatult maha ning kuigi üldplaanis oleks tõesti patt viriseda, sõnas peatreener Gheorghe Cretu, et päris ideaalmäng see veel polnud.

„Oli hetki, kus arvasime, et saame serviga mängu ära kallutada. Nii ei tohi aga mõelda, sest see on vale. Tuleb mängida võrkpalli ning kaitse on võrkpalli üks osa,“ sõnas juhendaja pärast mängu. Tõsi, kui rünnakul saime tõepoolest hiilata, siis kaitses tuli omale tuhka pähe raputada. Avageimi vastuvõtuprotsendile (34) oleks igas teises mängus suur punane ring ümber tehtud.