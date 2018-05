NOORED OLÜMPIALE

Noored Olümpiale ja Elisa aitavad noortel tippspordi juures püsida

Elisa toetab Eesti noorte unistusi jõuda spordimaailmas kaugele tehes koostööd ettevõtjate algatatud heategevusliku organisatsiooniga Noored Olümpiale.

Noored Olümpiale andmetel lõpetab ligikaudu 85 protsenti noortest sporditalentidest keskkooli järel tippspordiga tegelemise, kuna seda ei peeta majanduslikult perspektiivikaks. Seetõttu on oluline noori nende sihtides ja unistustes toetada.

Sportlaste elu koosneb paljuski treeninglaagrites viibimisest nii kodumaal kui välisriikides, mis tähendab, et koduste või treeneriga ühenduse pidamiseks tuleb kasutada uusi tööviise alates videokõnest kuni treeningut jälgivate seadmeteni. Kaugtöö ja uudsed tööviisid on ka Elisa üks prioriteetidest, et võimaldada töötajatel paindlikult töötada kõikjal, kus vajadus tekib. Selle tagamiseks muutub oluliseks ka kiire interneti ning soodsate roaming-teenuste olemasolu, mille eest Elisa täna seisab.

„Elisa on organisatsioon, mis ei ole kunagi kartnud teha asju teisiti kui seni kehtinud praktika ette näeb. Katsetame julgelt uusi lähenemisi ning tunnistame ausalt kui ebaõnnestume – see kõik on võimalik ainult siis, kui läheneda nii inimeste kui protsesside juhtimisele süsteemselt ja laiahaardeliselt. Tunneme alati ära ettevõtmised ning ettevõtted, kes võnguvad meiega sarnases rütmis ning meie jaoks on inspireeriv, kui kaasaegselt ja süsteemselt lähenevad Noored Olümpiale oma stipendiaatide olümpiale viimisele. Sellest koostööst sünnib kindlasti sünergia, millest on kasu mõlemal organisatsioonil,“ ütles Elisa erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu.

Just targalt ja sihipäraselt tegutsedes on ka Elisa Andrus Hiiepuu sõnul jõudnud Eesti turul eraklientide mobiilside ja TV-teenuste turuliidriks. „Motiveerime igal sammul võimalikult optimaalsete vahenditega enda töötajaid, toome neis välja parima, anname võimalused enda arendamiseks ning koostööks oma ala professionaalidega. Kuna rõhume paindlikkusele, on Elisas aukohal kaugtöö tegemine, mis annab töötajatele vabad käed valida töö tegemise koht ning tunde, et ettevõte usaldab oma töötajate tööd ja tegemisi,“ rääkis Hiiepuu.

Nii Elisa kui ka Noored Olümpiale soovivad olla julgustavaks abimeheks, kes looks noortele turvatunde spordiga tegelemises – aitame noori üle Eesti püüelda kõrgemate eesmärkide poole ning tagame rahalised vahendid ka neile, kes elavad suurtest keskustest kaugemal, kuid kellest võiksid saada meie riigi uued olümpiavõitjad.

Eelmisel nädalal valis Noored Olümpiale välja selle aasta stipendiaadid, kelleks osutusid vehkleja Katrina Lehis ja kiiruisutaja Marten Liiv. Mõlemad sportlased saavad vastavalt järgmise suve- ja taliolümpiani igal aastal 10 000-eurose stipendiumi, millest kolmandik suunatakse vaimse treeningu, meeskonnajuhtimise ja toetajate leidmise suunalistesse koolitustesse.

Tänavu anti stipendium välja kolmandat korda, eelmisel aastal pälvisid toetuse Joosep Karlson (aerutamine), Anna Maria Orel (vasaraheide), Mattias Kuusik (judo) ja Kristjan Ilves (kahevõistlus). Järgmine stipendiumikonkurss toimub aasta pärast.

„Lõime Sihtasutuse Noored Olümpiale, kuna soovisime, et Eestis noortel talentidel oleks mõtet suurelt unistada ja nendest sirguksid eeskujud, kellest omakorda teised noored inspiratsiooni saaksid. Ühe noore sportlase edulugu võib innustada tuhandeid noori rohkem pingutama ja uskuma, et „ka mina suudan“ – olgu selleks siis kontrolltöö või raske otsuse tegemine,“ lisas sihtasutuse üks asutajatest Paavo Pauklin.

Sihtasutuse eestvedajad on Valdur Jaht (asutaja ja juhatuse liige, partner ja investeerimisjuht varahaldusettevõttes Avaron Asset Management), Paavo Pauklin (asutaja ja juhatuse liige, IT ettevõtte Netcorp asutaja ja juhatuse liige) ning Merlyn Lipp (administratiivjuht), ent Noored Olümpiale tegemistes löövad kaasa ka olümpiavõitja Gerd Kanter ning koolitajana meediaekspert Raul Rebane.